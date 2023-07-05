В Тверской области открывается выставка «Красота земная. Образ женщины в народной культуре»

Памятники женской красоте, воплощённые в национальной культуре. Фото: ВИЭМ

Впервые в Тверской области в городе Торжке представят уникальные этнографические памятники женской красоты разных народов Евразии на выставке «Красота земная. Образ женщины в народной культуре». Гости выставки увидят около двухсот редких экспонатов, датируемых XIX – первой половиной ХХ века, а некоторые – концом XVII века, из фондов Российского этнографического музея.

Разделы выставки расскажут этапы создания женского образа: тело – голова – грудь – руки – ноги. Музейные памятники приоткроют гостям воззрения людей прошлого о гигиене, лечебной и декоративной косметике, средствах по уходу за волосами, моделировании женской фигуры в соответствии с народными представлениями о привлекательности. Посетителей выставки ждут национальные костюмы, украшения и народные куклы - русские, мордовские, якутские, карачаевские, латышские, узбекские и молдавские. Исключительным станет раздел, посвящённый реконструкции традиционных причёсок, воссозданных по фотографиям конца XIX – начала ХХ веков.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, открытием выставки займётся директор Российского этнографического музея Юлия Купина, а ведущие специалисты РЭМ проведут кураторскую экскурсию.

Торжественное открытие выставки состоится 7 июля в 14:00 во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке (пл. 9 Января, д. 2, Музейные ряды). «Красота земная. Образ женщины в народной культуре» продлится до 4 октября. 6+