СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в пруду в Тверской области

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело после гибели в пруду двухлетней девочки (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

ЧП произошло 4 июля в деревне Вашутино.

- Мама заметила, что ребенка нет дома, выбежала на улицу и заметила девочку в пруду. Вытащила ребенка, вместе с дедушкой до приезда скорой помощи ее пытались реанимировать, прибывшие медики тоже проводили реанимационные мероприятия, но спасти девочку не смогли, - уточнили в прокуратуре Тверской области.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ведется следствие.