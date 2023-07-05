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НовостиОбщество5 июля 2023 6:35

На полигоне в Тверской области уничтожен снаряд времен войны

Гранату обнаружили в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области обезвредили гранату Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области обезвредили гранату Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 июля в ГУ МЧС России по Тверской области поступила заявка на уничтожение ручной гранаты О-23 времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет был найден в районе деревни Ерёмкино Торжокского района.

- На ликвидацию обнаруженной гранаты выехала группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области. Взрывоопасный предмет был уничтожен на полигоне, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».