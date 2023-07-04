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НовостиОбщество4 июля 2023 13:35

В Тверской области 64 водителя не прошли "Контроль трезвости"

На них составлены административные материалы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы остановили 64 пьяных водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы остановили 64 пьяных водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 30 июня по 2 июля на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 64 пьяных водителя.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.