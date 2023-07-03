В Тверской области раскрыто убийство молодой девушки 20-летней давности

Подозреваемый показал, как расправился с девушкой Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Тверской области. Мужчину обвиняют по нескольким статьям - ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 2 апреля 2002 года в Ржеве обвиняемый завел в безлюдное место незнакомую 17-летнюю местную жительницу. Злоумышленник избил девушку и совершил попытку изнасилования. Затем обвиняемый совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера и задушил потерпевшую.

Свидетелей преступления не было, улик не хватало, поэтому расследование затянулось на 20 лет. В распоряжении следователя находились лишь данные, полученные в ходе осмотра места происшествия.

Благодаря тесному взаимодействию следователя и криминалиста областного управления Следственного комитета с сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области и УФСИН был установлен подозреваемый, проведены экспертизы, собрана достаточная доказательственная база.

Прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.