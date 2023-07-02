В Твери и еще двух городах региона с 3 по 7 июля могут произойти отключения света

Возможные отключения света связаны с работами на ЛЭП. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

в ТверИ, Удомле и Зубцове на следующей недели возможны отключения электричества на некоторых улицах в связи с работами на ЛЭП.

График опубликовало АО "Тверьгорэлектро".

ТВЕРЬ

3 июля

10:00-16:00 — ул. Марата 1-47, 2-48; ул. Дачная 51-55, ул. Кольцевая 49-53, 52-54, ул. Соминка 50-54.

9:00-16:00 — ул. Советская, д. 56 , 56 корп.1, 58(филиал ТГУ), 60, ул. Крылова, д. 16, 21, 23, 25, 27, пер. Татарский, д. 29/27, 29.

13:30-15:00 — пр. Победы, д. 68 корп. 1, 2. 3, 4, 5, ЦТП, ул. Склизкова, д. 87, 89, 91, 93, 95 (школа №43), ул. Т. Ильиной, д. 32, 32а.

4 июля

9:00-15:00 — ул. Туполева 14а,3, пл. Пожарная 14, ул. А Невского 167-85, 88-108, ул. Туполева 3, ул. А Невского 2, 55-69, 46, 56/2-70/2, б-р Затверецкий 57-87, 48-58, ул. Н Слобода 4а-10, 1-15/22, пер. Клубный 1, 19-29, 12г-24, ул. Н Заря 16-28а, 15-21, ул. Пленкина 60-74, 39-43, ул. Шишкова 1-9, 4-8, наб. Затверецкая 40-68а, ул. Старобежецкая 1-15, 2-12, пер. Клубный 1, 1-17а, 2б-10/21, ул. Кутузова 4,7.

10:00-12:00 — ул. Тельмана 19/19-55/16, п-д Тельмана 50-88, 45-75, ул. Прошина 40-62, ул. Л. Толстого 2-10, 1-19, ул. Короленко 8-14, 13-19, п-д Куйбышева 1, 4-12,5-15, ул. Куйбышева 6-22.

13:00-16:00 — ул. Тельмана 1-17, пр-д Тельмана 27,26,28, ул. Димитрова 2-24, ул. Л. Толстого 18,20.

13:00-17:00 — ул. Бобкова, 17 (д/сад), п-т Ленина, 10, 12, 14, 14 к.1, к.2, к.3, 16 (школа).

5 июля

13:00-17:00 — ул. Коробкова, 5/1-15, 19-43/2, ул. 4-я Пролетарская, 1-7, 2/35-8, ул. 5-я Пролетарская, 1-9, 2/27-10, ул. 6-я Пролетарская, 3-7, 2/19-20, ул. 7-я Пролетарская, 1-9, 2/11-6, ул. Головлева, 1/5-7/2, 2-20/9, ул. А.Степанова, 9, 11 (д/сад), ул. Парковая, 20.

9:00-16:00 — ул. Павлова, 49-63,46-62, п-д Павлова 2-7, 2-10, ул. Красина 28, ул. Грибоедова 19-39,24-30.

9:00-13:00 — ул. Восстания 1 – 27, ул. Криницкого 1 - 19, 2 – 26, ул. Семенова 1 - 15, 2 – 18, ул. За ЛОЖД 3, 2а - 16, 1 – 11, ул. За ЛОЖД 2 2 – 10.

6 июля

4:00-10:00 — ул. Спартака 2-16, ул. Макарова 7-47, 4-24, ул. Пионерская 1-27, 4-30, ул. Трусова 1 8-36,11-13, ул. Коробкова 20 к1.

10:00-16:00 — ул. Туполева 63-79, ул. Томского 9,10, ул. Пржевальского 22/32-48, 29/41-41/45, ул. Герцена 32-42, ул. Силикатная 3, 22/32-34, 41/29-53, п-д Волжский 1, 3-23, 4-24, ул. Силикатная 2, 30-64, 27-55/42.

13:00-17:00 — ул. Новикова, 2-11, 6 (детский сад),17, 19, 21, ул. Бакунина, 4-14, 9-23, 31, 32 (детский сад), 33 (клиника), ул. К.Маркса, 3, 3а (клиника), ул. Головинский вал, 5а, 7а.

7 июля

9:30-12:00 — п-т Ленина, 26, 26а, 28, 30, 32. 34, 35, ул. Бобкова, 5, 7.

9:00-15:00 — п-д Боровой 6-14, ул. Боровая 2 1-7,2-8, ул. Буденного 11-19, ул. Боровая 3, 1-7.

УДОМЛЯ

4 июля

9:00-12:00 — д. Саниково, ул. Свердлова, ул. Гагарина, пер. Гагарина, ул. Пригородная, пер. Советский, ул. Совхозная, пер. Левитана.

ЗУБЦОВ

4 июля

9:00-15:00 — ул. Колхозная, Солнечная, Заречная.

5 июля

9:00-12:00 — ул. Халтурина, пер. Пионерский, ул. Ржевская, Гидростроителей, П. Коммуны, Володарского, ул. Октябрьская.

13:00-17:00 — ул. П. Коммуны, ул. Ленина, 28.

6 июля

9:00-12:00 — ул. Декабристов, ул. Пролетарская.