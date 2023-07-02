Жительнице Тверской области пообещали за вознаграждение вернуть кошелек, но обманули

Осторожно, жулики не дремлют. Фото: Олег ХАДАЕВ

50-летняя жительница Конаковского района потеряла кошелек и разметила объявление о пропаже в интернете. В итоге ее еще и обманули, выманив 3000 рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, на объявление женщины откликнулись неизвестные. Они заверили даму, что нашли ее кошелек и готовы вернуть его за вознаграждение

Женщина перечислила неизвестным 3000 рублей, но кошелька так и не получила.

Полиция установила, что ей звонили с телефона, зарегистрированного в Ленинградской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует не переводить деньги незнакомым людям, тем более за еще неоказанные услуги.