Житель Твери подозревается в изготовлении детской порнографии

Подозреваемый заключен под стражу по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Твери задержан по подозрению изготовлении детской порнографии (ст. 242.2 УК РФ). Подозреваемый был допрошен, но в присутствии защиты от дачи показаний отказался.

- Преступления, в совершении которых подозревается мужчина, относятся к категории особо тяжких, за которые предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

Подозреваемый и его защитник просили об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд в ходатайстве отказал.

Подозреваемый заключен под стражу до 31 июля 2023 года включительно. Постановление не вступило в законную силу.