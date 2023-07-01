В выходные в Тверской области разогреет до +26 градусов

Помните о правилах безопасности, отдыхая на природе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области ждут жаркие выходные. По данным Тверского гидрометцентра, в субботу, 1 июля, воздух прогреется до +26 градусов. Будет солнечно, возможны локальные дожди и грозы.

В воскресенье, 2 июля, характер погоды существенно не изменится: +20... +25 градусов, слабый ветер.

По данным многолетних наблюдений средняя температура июля в Тверской области составляет +17,1 градус.

Самым холодным стало 1 июля 1969 года - всего +5,2 градуса тепла. Жарче всего было в первый день июля 1999 года +31,7 градусов.