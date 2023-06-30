В Твери продолжается борьба с борщевиком Сосновского

Борщевик срезают и травят химикатами. Фото: Иван МАРКОВ

В Твери специалисты "Зеленстроя" ведут работу по уничтожению опасного сорняка - борщевика Сосновского, сообщает городская администрация.

С 2019 года в реестр обрабатываемых от борщевика территорий добавляются новые участки, в том числе выявленные жителями. Изначально в Твери такая обработка велась на десяти гектарах городских земель. В 2023 году в работе уже 63 земельных участка общей площадью около 55 гектаров.

- Борщевик цветёт один раз в жизни, даёт за один раз очень много семян, которые сохраняют способность давать новые побеги более 10 лет, – рассказал инженер зелёного строительства МБУ «Зеленстрой» Вадим Колобков. - В связи с этим с борщевиком необходимо бороться всеми доступными методами.

Чтобы изжить борщевик полностью, одну и ту же территорию необходимо системно обрабатывать в течение нескольких лет.

Работу может несколько замедлить обстоятельство, что борщевик растёт в том числе и на частных территориях. Администрация Твери обращается к владельцам земельных участков и жителям частного сектора с просьбой уделять особое внимание этой проблеме и бороться с борщевиком на принадлежащих им территориях.