В расписании автобусов в Твери изменения

Следите за изменениями в расписаниях. Особенно, если о них объявляют менее чем за сутки до вступления в силу. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С 1 июля «Транспорт Верхневолжья» корректирует расписание ряда маршрутов в Твери. На маршрутах №1, №10, №35, №177 будет продлено время работы.

№1 - От железнодорожного вокзала: в 22:27 в будни и 22:55 по выходным.

От Ореховой улицы: в 22:31 в будни и в 21:50 по выходным .

№10 - От железнодорожной больницы: в 22:50 в будни и в 21:35 по выходным.

От Химинститута: в 23:00 в будни и в 22:30 по выходным.

№35 - От завода «Центросвар»: в 19:37 в будни и по выходным.

Из Сахарово: в 19:40 в будни и по выходным.

№177 - От Савватьевского шоссе: в 19:30 в будни и в 20:20 по выходным.

От кладбища Лебедево: в 20:05 в будни и в 20:10 по выходным.

На маршрутах №1, №7, №10, №15, №35, №41, №43, №44, №45, №55, №177, №211, №233 будут добавлены короткие рейсы в утренние часы при выходе автобусов из парка и в вечерние часы при следовании автобусов в парк.

Маршруты, на которых появятся короткие рейсы, будут работать в таком режиме постоянно. Отметим, что автобусы, следующие из парка и в парк, останавливаются только на остановочных пунктах своего маршрута.