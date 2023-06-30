В Тверской области многодетная семья была вынуждена жить без электричества в доме

Несмотря на договор, дом семьи не подключали к электрическим сетям.

В Тверской области дом, в котором проживает многодетная семья, был подключен к электрическим сетям только после вмешательства прокуратуры.

У семьи был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка и расположенного на нем жилого дома.

Но, как сообщили в областной прокуратуре, сетевой организацией условия договора длительное время не исполнялись. Многодетная семья была вынуждена жить в доме без электричества.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю сетевой организации. В итоге жилой дом наконец-то подключен к электрическим сетям.