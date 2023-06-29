Средний размер взятки в Тверской области вырос и составил 108 тысяч рублей

20 фактов дачи взятки зафиксировано за пять месяцев в регионе. Фото: Анастасия Осипова

В Управлении МВД России по Тверской области озвучили статистику коррупции и взяточничества в регионе по итогам пяти месяцев 2023 года. Преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше, а вот взяток получено больше. Вырос и средний размер взятки.

С января по май 2023 года в Тверской области было выявлено:

- 76 преступлений коррупционной направленности (в аналогичном периоде 2022 года - 97 преступлений). В том числе в особо крупном размере - 20 (в 2022 году - 25).

- 51 преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (в 2022 году - 64).

- 25 фактов получения взятки (в 2022 году - 17), 20 фактов дачи взятки (в 2022 году - 11), 6 фактов посредничества во взяточничестве (в 2022 году - 5).

Было расследовано 38 уголовных дел, по которым выявлено 37 лиц, совершивших коррупционные преступления (в 2022 году - 42).

Начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Тверской области подполковник полиции Максим Салдуриди назвал средний размер взяток. "Дают на лапу" в этом году больше: средний размер дачи взяток – порядка 108 тысяч рублей (2022 год – 80,9 тысяч рублей).