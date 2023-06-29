В Тверской области по отпечаткам пальцев спустя два года нашли виновника кражи

Отпечатки пальцев помогли раскрыть преступление двухгодичной давности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2020 года в Рамешковский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то проник в её дом в деревне Прислон и совершил кражу на сумму более восьми тысяч рублей.

На месте происшествия были собраны отпечатки пальцев. Спустя два года удалось установить личность их владельца – жителя Москвы, биометрические персональные данные которого были добавлены в базу данных полиции в связи с совершением административного правонарушения.

«Прокуратурой Рамешковского района поддержано государственное обвинение в отношении 23-летнего жителя г. Москвы. Он осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище)», – сообщает Прокуратура Тверской области.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.