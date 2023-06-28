Губернатор дал поручения по увеличению темпов строительства школ в Твери

Губернатор Игорь Руденя провел совещание по строительству школ в регионе. Фото: ПТО

28 июня губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве совещание по строительству школ в регионе. Прежде всего обсуждалось возведение двух объектов в Твери.

В столице региона по нацпроекту «Образование» строят школы на 1224 места на улице Цветочная в Заволжском районе и на улице Левитана в микрорайоне «Южный».

Как сообщила пресс-служба областного правительства, на улице Левитана продолжается кладка стен и перегородок, устройство кровли и фасада.

Рядом со строящейся школой, уже открыт новый детский сад на 190 мест. Его назвали «Умка».

Там же с опережением графика идет строительство внутриквартального проезда по улице Левитана до бульвара Гусева.

На стройплощадке школы на улице Цветочная ведётся опалубка и армирование перекрытия подвала, монтаж колонн первого этажа, армирование ростверков под чашу бассейна.

Главой региона дан ряд поручений по увеличению темпов работ, своевременной закупке оборудования.

Кроме того, сейчас строятся школы в поселке Максатиха (на 300 мест), в деревне Вахонино (на 100 мест) и селе Дмитрова Гора (на 250 мест) в Конаковском округе.