В Тверской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 11 лесных пожаров

Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории лесного фонда Тверской области с начала пожароопасного сезона (по данным на 27 июня) ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 17,55 гектара. Лес горел в в Западнодвинском, Бологовском, Андреапольском, Калининском, Весьегонском, Жарковском, Торопецком и Нелидовском муниципальных образованиях. Все пожары ликвидированы в день возгорания, сообщает региональное Министерство лесного хозяйства.

В Тверской области до 31 августа 2023 года действует противопожарный режим. Запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы в лесах, сжигание порубочных остатков на предприятиях и в лесах. Однако ограничений на посещение лесов не установлено.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах полагается штраф, напоминает Минлесхоз. Размеры административных штрафов составляют:

- для граждан от 40 000 до 50 000 рублей;

- для должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;

- для юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Берегите лес и жизнь. При чрезвычайной ситуации звоните в пожарную охрану: «01», «101», «112» или в лесную охрану: 8-800-100-94-00.