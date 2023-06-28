В Твери помогли ребёнку, которого в жару заперли в машине

ДОКБ сообщило о случае оставления ребёнка в машине. Фото: Яндекс карты.

Недавно, в жару, на парковке возле Детской областной клинической больницы родители оставили ребёнка запертым в машине. Его заметил сотрудник медучреждения - мальчику помогли. Об этом сообщили в паблике ДОКБ.

Как выяснилось, родители ребёнка пошли навещать его брата в больницу, оставив мальчика в запертой машине.

- Срочно были приняты меры по розыску родителей и все закончилось благополучно, - сообщает ДОКБ.

Больница в связи с этим случаем напоминает: оставлять детей в запертых машинах очень опасно:

- Ежегодно дети гибнут из-за того, что родители оставили их в машине без присмотра. Несмотря на многочисленные предупреждения, эти случаи повторяются… Ребенок может получить тепловой удар или, наоборот, переохлаждение, запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник. В машине может произойти возгорание, она может покатиться, тронувшись с места, в том числе утонуть. Автомобиль с малышом могут протаранить, угнать или эвакуировать вместе с ребенком. Любознательный ребенок может сам завести машину и тронуться с места, спровоцировав ДТП.

Надо понимать, что в закрытом и оставленном на солнце автомобиле становится тяжело дышать уже через 10-15 минут. Через час внутри салона температура достигает отметок, опасных для жизни. При этом детский организм нагревается в 3-5 раз быстрее взрослого.