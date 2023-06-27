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НовостиПроисшествия27 июня 2023 16:22

В Тверской области арестовали мужчину, которого задержали с пакетом наркотиков

Идет расследование
Алексей АНДРЕЕВ
Мужчина взят под стражу. Фото: прокуратура Тверской области

Мужчина взят под стражу. Фото: прокуратура Тверской области

В регионе суд с учетом позиции Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры заключил под стражу 38-летнего гражданина России. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщила областная прокуратура, его задержали 25 июня в Спировском округе, когда он он доставал из тайника пакет с наркотиками массой более 16 килограмм.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.