В Тверской области арестовали мужчину, которого задержали с пакетом наркотиков

Мужчина взят под стражу. Фото: прокуратура Тверской области

В регионе суд с учетом позиции Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры заключил под стражу 38-летнего гражданина России. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщила областная прокуратура, его задержали 25 июня в Спировском округе, когда он он доставал из тайника пакет с наркотиками массой более 16 килограмм.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.