36 лет назад Тверь впервые отпраздновала День города

Первый День города Тверь отпраздновала в 1987 году. Фото: Ирина ТАРАСОВА

36 лет назад, 27 июня 1987 года Тверь (тогда Калинин) впервые отпраздновала День города.

Открытие городского праздника состоялось на недавно отремонтированном стадионе «Центральный». Там была установлена большая братина, куда низвергался водопад и опускался символ Дружбы и самого праздника. С этого дня в областной столице возобновили и учреждение звания почётных граждан Калинина.

Идея праздника принадлежала секретарю горкома партии Тамаре Соловьёвой, об этом подробно писала «КП»-Тверь».

Фейерверк на День города тогда, кстати, тоже был, но скромный.

В последнее воскресенье июня Тверь праздновала День города долго - до 2017 года. А с 2018-го праздник перенесли - на первое воскресенье после 12 июля. День города связали с религиозным праздником - 12 июля поминают святых Петра и Павла.