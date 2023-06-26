В Удомле будут судить налётчиков на майнинговую ферму

Бандитов интересовали не только деньги, но и оборудование манинговой фермы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Удомельской межрайонной прокуратуре Тверской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх граждан России.

Следствие считает, что в апреле прошлого года обвиняемые, в районе одной из деревень Удомельского городского округа, совершили разбойное нападение на майнинговую ферму. Это помещение со специальным оборудованием, где через интернет производится зарабатывание криптовалюты.

На территории фермы разбойники напали на сотрудников охранной и обслуживающей оборудование фирмы.

Цель разбойного нападения — хищение криптовалюты (денег), и оборудования для майнинга.

В итоге они причинили ущерб на сумму более 5,7 млн рублей.

С похищенным имуществом обвиняемые скрылись на автомобилях с поддельными регистрационными знаками.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений, уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Удомельский городской суд Тверской области.