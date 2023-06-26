В Тверской области ребенка с инвалидностью не обеспечивали бесплатными лекарствами

Женщине пришлось самой покупать положенные по закону бесплатные лекарства для сына.
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
В Кесовогорском округе женщине пришлось обратиться в прокуратуру, так как ее 10-летнего ребенка-инвалида не обеспечивали положенными ему по закону бесплатными лекарственными препаратами.
Женщине пришлось два месяца самой покупать сыну лекарство. Лишь только после после вмешательства прокуратуры в ответ на обращение матери ребенка его обеспечили необходимым лекарством.
- Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора и возложил на министерство здравоохранения Тверской области обязанность возместить денежные средства, затраченные на приобретение лекарственного препарата, - также сообщила прокуратура региона.
Решение суда в законную силу не вступило.