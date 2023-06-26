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НовостиОбщество26 июня 2023 7:38

В Тверской области ребенка с инвалидностью не обеспечивали бесплатными лекарствами

Пришлось вмешаться прокуратуре
Алексей АНДРЕЕВ
Женщине пришлось самой покупать положенные по закону бесплатные лекарства для сына.

Женщине пришлось самой покупать положенные по закону бесплатные лекарства для сына.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Кесовогорском округе женщине пришлось обратиться в прокуратуру, так как ее 10-летнего ребенка-инвалида не обеспечивали положенными ему по закону бесплатными лекарственными препаратами.

Женщине пришлось два месяца самой покупать сыну лекарство. Лишь только после после вмешательства прокуратуры в ответ на обращение матери ребенка его обеспечили необходимым лекарством.

- Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора и возложил на министерство здравоохранения Тверской области обязанность возместить денежные средства, затраченные на приобретение лекарственного препарата, - также сообщила прокуратура региона.

Решение суда в законную силу не вступило.