В Тверской области из дачного дома мужчина украл икону и продал ее

Воришку поймали полицейские. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Спировском районе мужчина украл икону и продал её. О происшествии сообщила пресс-служба УМВД по Тверской области.

Местному участковому поступили сведения о возможной краже. Он выехал на место, где увидел, что неизвестный разбил окно в одном из домов и украл икону.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 40-летний житель соседнего села, который знал, что дом долго пустует, и решился на кражу. Икону он успел продать.

Хозяин узнал о том, что его дом обворовали уже после того, как воришка был пойман полицейскими. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.