В Тверской области автомобиль снес мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

Автомобиль снес центральную часть монумента. Фото: VK/“ Берёзовский Рядок — Лошаково (Б.М.)”

В Бологовском районе Тверской области в селе Березовый Рядок автомобиль протаранил памятник, в честь погибших в Великой Отечественной войне. Водитель бросил свою видавшую виды «Ладу», на капот которой упала центральная стела памятника, и скрылся. Фото происшествия выложили очевидцы в местном паблике «Берёзовский Рядок — Лошаково (Б.М.)».

В комментариях к посту местные жители негодуют:

-Восстановление за счёт виновника! Уроком будет и другие задумаются.

А некоторые сельчане призывают возбудить в отношении автомобилиста уголовное дело за осквернение памятника.

Гнев местных понятен, деньги на памятник собирали всем миром. Монумент был установлен три года назад на средства здешних жителей и сельской администрации. Памятник установлен в память о 127 жителях Березового Рядка, погибших в Великой Отечественной войне.

Местные жители утверждают, что автомобилист был пьян, а после инцидента отправился в соседнее Бологое.

В данный момент полиция проводит проверку по этому происшествию.