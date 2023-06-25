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НовостиОбщество25 июня 2023 6:42

На Селигере выпал крупный град

Непогода в отдельных районах Тверской области возможна и сегодня
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот такой град. Фото: VK/Подслушано Осташков

Вот такой град. Фото: VK/Подслушано Осташков

Накануне вечером грозовой циклон охватил западные и северные районы Тверской области. Около 18 часов град выпал на Селигере. Ранее о непогоде предупреждали в региональном МЧС. В Твери дождя не было, а вот в Осташкове град был сильный. Размер градин достигал 2,5 см. В соцсетях жители Осташкова делились фотографиями непогоды и крупных градин.

25 июня, в отдельных районах области также вероятен сильный дождь и гроза. Днем переменная облачность, температура +19..+21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.

Вот такой град. Фото: VK/Подслушано Осташков

Вот такой град. Фото: VK/Подслушано Осташков