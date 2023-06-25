На Селигере выпал крупный град

Вот такой град. Фото: VK/Подслушано Осташков

Накануне вечером грозовой циклон охватил западные и северные районы Тверской области. Около 18 часов град выпал на Селигере. Ранее о непогоде предупреждали в региональном МЧС. В Твери дождя не было, а вот в Осташкове град был сильный. Размер градин достигал 2,5 см. В соцсетях жители Осташкова делились фотографиями непогоды и крупных градин.

25 июня, в отдельных районах области также вероятен сильный дождь и гроза. Днем переменная облачность, температура +19..+21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.