На Зелёном проезде в Твери установлен новый «лежачий полицейский»

«Лежачий полицейский» установлен рядом с детской площадкой на Зелёном. Фото: ТГД

На Зеленом проезде в Твери, рядом с домом №45 кор.10, установлен «лежачий полицейский». Об этом сообщает пресс-служба тверской Думы.

Об установке этого ограничителя скорости просили местные жители. Рядом находится детская площадка, гуляют дети, а некоторые автомобилисты этого не хотят замечать.

- Это был предвыборный наказ депутату по округу Артуру Сычёву во время осенней предвыборной кампании в Тверскую городскую Думу, - сообщили в Думе.

Рядом с «полицейским» установлен знак, оповещающий водителей об искусственной нервности, и знак ограничения скорости. Ездить здесь можно не быстрее, чем со скоростью 20 км/час.