В Тверской области в результате столкновения автомобилей на трассе «Россия» пострадали 9-летний мальчик и 13-летняя девочка

Фото с места ДТП снятое сотрудниками УГИБДД по Тверской области.

Сегодня ночью, 24 июня, в Конаковском районе Тверской области, на трассе «Россия» произошло столкновение автомобилей. В этом ДТП пострадали три человека.

27-летний водитель среднетоннажного грузовика китайской компании Beiqi Foton Motor Ltd «Фотон» совершил столкновение с автомобилем «SsangYong» южнокорейской компании SsangYong Motor Company, который остановился на светофоре на красный свет.

В результате ДТП пострадали водитель «корейца» - женщина 1989 года рождения, 9-летний мальчик и 13-летняя девочка. Дети, по сообщению ГИБДД, доставлены в Детскую областную больницу в Твери.

Водители были трезвые.