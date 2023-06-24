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НовостиПроисшествия24 июня 2023 4:04

В Тверской области в результате столкновения автомобилей на трассе «Россия» пострадали 9-летний мальчик и 13-летняя девочка

Они доставлены в больницу
Олег ХАДАЕВ
Фото с места ДТП снятое сотрудниками УГИБДД по Тверской области.

Фото с места ДТП снятое сотрудниками УГИБДД по Тверской области.

Сегодня ночью, 24 июня, в Конаковском районе Тверской области, на трассе «Россия» произошло столкновение автомобилей. В этом ДТП пострадали три человека.

27-летний водитель среднетоннажного грузовика китайской компании Beiqi Foton Motor Ltd «Фотон» совершил столкновение с автомобилем «SsangYong» южнокорейской компании SsangYong Motor Company, который остановился на светофоре на красный свет.

В результате ДТП пострадали водитель «корейца» - женщина 1989 года рождения, 9-летний мальчик и 13-летняя девочка. Дети, по сообщению ГИБДД, доставлены в Детскую областную больницу в Твери.

Водители были трезвые.