В Тверской области объявлено о поисках молодой женщины с красной сумкой

Ирина пропала 16 июня. Фото: «ЛизаАлерт»

В Тверской области ищут 24-летнюю Ирину Кульчицкую. Как сообщил отряд «ЛизаАлерт», она пропала 16 июня.

Уточняется при этом, что поиски молодой женщины ведут не только в нашем регионе, но и Ленинградской области, а также в Москве.

Приметы пропавшей женщины: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, светло-русые волосы. Во что была одета, неизвестно. При себе имела красную сумку.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Кульчицкой, просьба сообщать по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.