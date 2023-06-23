В Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Твери за месяц поступило 302 обращения

Высокие гости ознакомились с работой Фонда. Фото: ПТО

23 июня в Твери полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в рамках рабочей поездки ознакомился с работой Областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Фонд он приехал вместе с губернатором региона Игорем Руденей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фонд, который начал работу в Верхневолжье 1 июня, оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сюда могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей по вопросам трудоустройства, образования, юридической помощи и другим.

- С начала работы филиала поступило уже 302 обращения. Все они решены или находятся на особом контроле социальных координаторов. Вопросы касались оказания социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, проведения юридических консультаций, решения бытовых вопросов, предоставления медицинской помощи, - сообщили в региональном правительстве.

Областной филиал Фонда «Защитники Отечества» работает по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, дом 48. Время работы – с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Телефон – 8(4822) 45-28-80.