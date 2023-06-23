Прокуратура потребовала снести опасный аварийный дом в Калязине Тверской области

Прокуратура потребовала снести аварийный дом в Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прокуратура потребовала снести аварийный дом № 11а, расположенный в городе Калязине на улице Волгостроя. Данный многоквартирный дом был официально признан аварийным и подлежащим сносу, его жильцы расселены.

Однако дом продолжил стоять, снести его так и не собрались. При этом, как отмечают в региональной прокуратуре, дом представлял реальную опасность. Он никак не был огорожен, а значит, туда могли попасть дети. Вокруг образовалась несанкционированная свалка, что несло опасность распространения инфекций.

Прокуратура направила в суд заявление о признании незаконным бездействия администрации района и потребовала снести дом. Требования судом были удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.