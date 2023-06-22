Игорь Руденя провел прием граждан в Ржеве и заверил, что их вопросы будут решены

На приеме граждан губернатором в Ржеве. Фото: ПТО

22 июня губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ провёл личный приём граждан. За содействием в решении разных вопросов к нему обратились несколько жительниц города.

Глава региона их успокоил.

Итоги таковы:

- до 1 сентября на территории детсада №27 установят новый игровой комплекс;

- в этом году отремонтируют фасад многоквартирного дома №1 по улице Краностроителей, так пообещал глава региона, сообщив, что договор с подрядчиком заключен;

- благоустройство воинского захоронения в деревне Орехово будет выполнено до 1 октября, средства выделят из областного бюджета.