Игорь Руденя провел прием граждан в Ржеве и заверил, что их вопросы будут решены

На приеме граждан губернатором в Ржеве.
Фото: ПТО
22 июня губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ провёл личный приём граждан. За содействием в решении разных вопросов к нему обратились несколько жительниц города.
Глава региона их успокоил.
Итоги таковы:
- до 1 сентября на территории детсада №27 установят новый игровой комплекс;
- в этом году отремонтируют фасад многоквартирного дома №1 по улице Краностроителей, так пообещал глава региона, сообщив, что договор с подрядчиком заключен;
- благоустройство воинского захоронения в деревне Орехово будет выполнено до 1 октября, средства выделят из областного бюджета.