В Тверской области грузчик получил тяжёлую травму, упав с высоты

Работник пострадал на производстве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области грузчик, работник ИП, был тяжело травмирован после падения с высоты. Несчастный случай с ним произошел на складе магазина стройматериалов.

Пострадавший складывал упаковки с утеплителями на стеллаж. Он оступился, потерял равновесие и упал на асфальт с высоты трёх метров. В результате получил тяжелую производственную травму.

В Государственной инспекции по труду в Тверской области основной причиной произошедшего называют плохую организацию технологического процесса. В частности, на складе отсутствовала технологическая документация на выполняемую работу. Это, считают специалисты, и привело к тому, что грузчик передвигался по упаковкам утеплителя и упал со второго яруса стеллажа.

Кроме того, работник не получал инструкций по охране труда, на складе были нарушены правила допуска к работе с повышенной опасностью, не проводилась оценка профессиональных рисков.

Материалы расследования этого несчастного случая направлены в правоохранительные органы.