Под Тверью простятся с погибшим на Белгородчине в ходе СВО 62-летним майором Николаем Исаковым

Свой последний бой Николай Исаков принял 5 июня. Фото: VK/ Михайловское сельское поселение

В пятницу, 23 июня, в Михайловском поселении под Тверью пройдёт прощание с жителем деревни Власьево 62-летним Николаем Исаковым. Он погиб 5 июня на территории Белгородской области. Об утрате сообщает в соцсети группа Михайловского сельского поселения.

Родился Николай Исаков в деревне Брылево Кувшиновского района Тверской области. С 1 по 8 класс учился в Красногородской школе, а с 9 класса – в Васильевской школе посёлка Васильевский Мох.

Закончил военное училище, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Работал в Твери плотником. Отец двух дочерей.

- Принимал участие в СВО на Украине с 12 октября 2022 года, - говорится в сообщении.

Прощание с майором Николаем Исаковым состоится в клубе села Михайловского (улица Центральная, 44А) в 9.30. Отпевание назначено на 10.10 в церкви Василия Великого в селе Васильевском.

Похоронят майора в Твери. В 12.00 начнется траурный митинг на кладбище в Дмитрово-Черкассах.