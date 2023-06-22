Городской День молодёжи пройдёт в парке "Россия - моя история" Твери

На праздник приглашают всех желающих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последнюю субботу июня в России отмечается День молодёжи. 24 июня в Твери в мультимедийном парке "Россия - моя история" состоится праздник с аналогичным названием - День молодёжи.

Как сообщает администрация Твери, принять участие в празднике смогут все желающие. В мультимедийном парке будут работать нескольких интерактивных площадок для детей и молодёжи. Там состоятся образовательные и культурно-просветительские лекции, мастер-классы от военно-патриотических объединений, развивающие тренинги.

Будут работать настольная игротека, кинолекторий, историко-реконструкторская выставка от тверских молодёжных общественных организаций. Под открытым небом развернётся арт-пространство и состоится концертная программа с показательными выступлениями творческих коллективов.

День молодёжи состоится в парке "Россия - моя история" (наб. реки Лазури, 9А) 24 июня с 12:00 до 20:00. (0+)