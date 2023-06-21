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НовостиПолитика21 июня 2023 15:11

В Тверской области простились с погибшим в Белгородской области участником СВО Денисом Макеевым

Погибшего похоронили на родине, в Фировском районе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дениса Макеева похоронили с воинскими почестями. Фото: Администрация Фировского района

Дениса Макеева похоронили с воинскими почестями. Фото: Администрация Фировского района

В Фировском районе Тверской области простились с погибшим земляком, Денисом Александровичем Макеевым. Он погиб 4 июня 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщает Фировская администрация.

Денис Александрович немного не дожил до своего 44-летия. Он родился 26 июня 1979 года в посёлке Великооктябрьский Фировского района. Военную службу проходил в 1997-1999 годах. 27 сентября 2022 года Денис Макеев был призван на военную службу по мобилизации.

Дениса Макеева похоронили с воинскими почестями.