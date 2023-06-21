В Тверской области похоронили Павла Куликова, погибшего на Белгородчине в ходе СВО

Похоронили Павла Куликова со всеми воинскими почестями на кладбище в деревни Кузнецово. Фото: VK/Рамешковский муниципальный округ
19 июня в Рамешковском районе Тверской области прошли похороны 30-летнего Павла Куликова. Он погиб 5 июня в селе Новая Таволжанка Щебекинского района Белгородской области в ходе специальной военной операции. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила администрация Рамешковского муниципального округа.
- Проститься и поддержать его близких пришли представители правительства Тверской области, военного комиссариата, администрации округа, организаций и предприятий поселка, односельчане, друзья, знакомые погибшего, общественность, - сообщили в администрации муниципального округа.
За героизм и отвагу награжден орденом Мужества, посмертно.
Похоронили Павла Куликова со всеми воинскими почестями на кладбище в деревни Кузнецово.
Павел Куликов. Фото: VK/ Рамешковский муниципальный округ