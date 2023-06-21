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НовостиОбщество21 июня 2023 14:02

В Тверской области во все школы приобретут оснащение для начальной воинской подготовки

А в ряде детсадов обновят детские игровые площадки
Алексей АНДРЕЕВ
В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии.

В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии.

Фото: ПТО

В регионе выделят средства на обновление игровых площадок в детсадах, а также на закупку оснащения для начальной воинской подготовки в школах. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В этом году на территориях детских садов региона заменят 29 уличных игровых комплексов.

Для всех 159 средних школ региона приобретут различное оборудование, в том числе оснащение для начальной военной подготовки (наборы тематических плакатов, макеты, компасы, а также индивидуальные средства защиты и т.д.). В ряд школ также дополнительно поступит лазерный тир. Начальную военную подготовку будут проходить ученики 10-11 классов.

Также рассмотрен вопрос предусмотрены средства на замену покрытия футбольного поля на стадионе «Локомотив» в посёлке Сонково. Такое поручение было дано Игорем Руденей по результатам обращения главы и жителей муниципалитета.