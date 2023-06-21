Солнце поднимется в Твери над горизонтом на максимальную высоту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 июня, в Твери наступит летнее солнцестояние. Это случится в 17 часов 51 минуту - именно в это время Солнце поднимется в Твери над горизонтом на максимальную высоту.

Следующая ночь (на 22 июня) станет самой короткой в году. Потом ночи постепенно начнут становиться длиннее, а дни короче.

И если календарное лето наступило 1 июня, то лето астрономическое наступает именно в момент солнцестояния, то есть сегодня.

В древности на Руси в день летнего солнцестояния было принято воздавать хвалы Солнцу и просить у него поддержки. А ещё в этот день пекли блины как на Масленицу.