В Твери простились с Алексеем Морозом, погибшим в зоне СВО

Отпевание Алексея Мороза прошло в Твери в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: ПТО

20 июня в Твери прошло прощание с Алексеем Морозом, погибшим в зоне СВО на Украине. Отпевание Алексея Мороза прошло в Твери в Воскресенском кафедральном соборе, затем состоялся траурный митинг на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Алексей Мороз родился 3 марта 1983 года в Твери. Окончил среднюю школу №43, затем профессиональный лицей №10. С 2001 по 2003 год проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. В октябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя

- Алексей Викторович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти.