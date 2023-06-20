Западнодвинский район стал самым криминальным районом Тверской области

В Западнодвинском районе самый высокий удельный вес преступлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Тверской области опубликовала карту преступности в регионе за пять месяцев 2023 года (с января по май).

Больше всего преступлений (в расчёте на одну тысячу населения) за этот период произошло на территории Западнодвинского района. Вот как выглядит верхушка "криминального рейтинга" районов области:

Западнодвинский - 8,5 преступления на тысячу населения;

Бологовский - 7,6 преступления на тысячу населения;

Торопецкий - 7,5 преступления на тысячу населения;

Ржевский - 7,0 преступления на тысячу населения;

Лихославльский - 6,7 преступления на тысячу населения;

Калязинский - 6,6 преступления на тысячу населения.

Самыми благополучными по преступности стали Максатихинский, Рамешковский и Кесовогорский районы.