В Тверской области отремонтируют дорогу Кирилково – Рвеница – Свапуще

Ремонт дорог, соединяющих Осташковский округ с другими регионами, является одним из приоритетов дорожной кампании. Фото: ПТО

В 2023 году в Осташковском округе по нацпроекту начнется ремонт дороги – Кирилково – Рвеница – Свапуще. Она связывает наш регион с соседней Новгородской областью.

Дорогу – Кирилково – Рвеница – Свапуще общей протяженностью порядка 12,5 км отремонтируют поэтапно с 2023 по 2025 года.

Кроме того, в 2023-м в Осташковском округе по нацпроекту завершается ремонт трассы Торжок – Осташков, по которой проходит главный туристический маршрут на озеро Селигер.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, ремонт дорог, соединяющих Осташковский округ с другими регионами, является одним из приоритетных направлений дорожной кампании в Верхневолжье. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал - в связи с постоянно растущим туристическим потоком в муниципалитет важно обеспечить гостям комфортное и безопасное передвижение по турмаршрутам.