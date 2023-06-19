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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:14

Женщина утонула в Цнинском канале в Вышнем Волочке Тверской области

Личность погибшей устанавливается
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тело женщины было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Тело женщины было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В Цнинском канале в Вышнем Волочке Тверской области утонула женщина. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС 19 июня.

Личность погибшей устанавливается. Её тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.

В МЧС просят граждан соблюдать осторожность, отдыхая на водных объектах.