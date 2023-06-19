Три года колонии получил житель Тверской области, дважды ударивший знакомого ножом

Мужчина умышленно дважды ударил ножом знакомого в процессе ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области осуждён житель Рамешковского района, который ударил ножом своего знакомого.

Как сообщили в областной Прокуратуре, мужчина, будучи нетрезвым, поссорился со своим знакомым. Взаимные оскорбления перешли в рукопашную. Осуждённый толкнул знакомого, а после нанёс ему два удара в грудь ножом. Как подчёркивают в прокуратуре, сделал он это умышленно.

Мужчину осудили по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). С учётом позиции гособвинения суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.