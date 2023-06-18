В Тверской области почти 3400 подростков нашли подработку на лето через службу занятости

Ребята работают на аграрных предприятиях, а также в больницах, школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области почти 3400 подростков на сегодняшний день нашли летнюю подработку через службу занятости, сообщает правительство региона. В целом же на временную работу на каникулах в этом году планируется трудоустроить более 12700 ребят.

Больше всего школьников сейчас работают при образовательных организациях: 1708 ребят занимаются благоустройством школ.

В больницах и поликлиниках трудятся 128 ребят. Мальчики работают дворниками, разнорабочими, подсобными рабочими; девочки - помощницами медрегистраторов, машинистками, делопроизводителями, секретарями, операторами стиральных машин.

В сфере туризма занято 82 подростка, в сфере агропромышленного комплекса – 70 ребят, в промышленности и торговле – 486.

Рабочие места для подростков созданы на крупных региональных предприятиях. Рост вакансий для подростков обусловлен планомерной поддержкой со стороны региона предприятий, предоставляющих подросткам рабочие места, отмечают в правительство Тверской области. С 2022 года в регионе расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают молодёжь. Увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление юным работникам горячего питания, оплату работы наставников.