Водитель на "Chevrolet Niva" сбил 6-летнего велосипедиста в Тверской области

ДТП произошло на дороге Вески-Крючково. Фото: Госавтоинспекция по Лихославльскому району

В субботу 17 июня на пятом километре автодороги "Вески-Крючково" в Лихославльском районе Тверской области попал под машину шестилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. ДТП произошло в 17:00.

Маленького велосипедиста сбил автомобиль "Chevrolet Niva", под управлением мужчины 1966 года рождения. Как сообщает Госавтоинспекция Лихославльского района, машина двигалась по дороге со скоростью 60-80 км/ч. Маленький мальчик на велосипеде пытался пересечь дорогу, выехав на проезжую часть в непосредственной близости от автомобиля.

Ребёнок пострадал и был доставлен на скорой помощи в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают: маленькие дети до семи лет, как пострадавший мальчик, могут кататься на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон под наблюдением родителей!

Все велосипедисты, которые хотят пересечь дорогу, могут делать это только как пешеходы: по зебре и спешившись.