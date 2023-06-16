В Тверской области мужчина причинил ущерб лесному фонду 21 миллион рублей

Ущерб составил 21 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Рамешковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, не имея документов с привлечением рабочих и техники вырубил более 3400 деревьев различных пород.

Лесному фонду причинен ущерб более 21 млн рублей. Имущество обвиняемого арестовано.

Уголовное дело направлено в Рамешковский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.