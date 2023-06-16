В Тверской области дорожает картофель

Зато молодой картошки в магазины завезли! Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным областного статистического ведомства, за последнюю отчётную неделю (с 6 о 13 июня) в Тверской области подорожали картофель (+6,6%), огурцы (+3,8%), свёкла (+3,8%), сахар-песок (+2,3%), стерилизованное молоко (+1,9%), детские овощные консервы (+1,6%), морковь (+1,5%).

Немного выросли в цене также сухие молочные смеси для детского питания, фруктово-ягодные и мясные детские консервы, печенье.

Скинули в цене: белокочанная капуста (-16,1%), бананы (-9,5%), помидоры (-7,3%), репчатый лук (-3,8%).