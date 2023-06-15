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НовостиПроисшествия15 июня 2023 18:50

Бывший руководитель похитил со счета УК в Твери 86 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери бывший руководитель одной из управляющих компаний города, используя две подконтрольные ему фирмы, обманул представителей теплоснабжающей организации и жильцов и похитил их деньги.

Средства, предназначенные на оплату коммунальных услуг, обвиняемый вывел со счета своей основной управляющей компании на счета созданных и подконтрольных ему фирм.

Ущерб составил более 86,8 млн рублей. С целью возмещения ущерба арестовано имущество фигуранта на сумму 32 млн рублей.

Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ и ч. 1. ст. 187 УК РФ направлено в суд.