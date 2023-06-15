Сотрудники ржевской ИК-7 направили гуманитарную помощь участникам СВО Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники УФСИН России по Тверской области направили гуманитарную помощь участникам спецоперации.

В рамках благотворительной акции "Своих не бросаем" сотрудники и ветераны ИК-7 Ржева собрали деньги и приобрели дизельный генератор. Гуманитарный груз передан Ржевскому благотворительному фонду, откуда будет отправлен ржевским бойцам в зону СВО.

- Сотрудники и ветераны исправительного учреждения всегда откликаются на призывы о поддержке российских военнослужащих. С начала специальной военной операции мы регулярно оказываем помощь бойцам, закупаем все необходимое по запросам военнослужащих и отправляем в зону СВО, - отметил начальник ИК-7 УФСИН России по Тверской области подполковник внутренней службы Сергей Лисичкин.