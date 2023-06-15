На Каменской бумажно-картонной фабрике в Тверской области расширят производство гофрокартона

Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и председатель Совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг. Фото: ПТО

15 июня на ПМЭФ-2023 между правительством Тверской области и компанией «СФТ Пакеджинг» подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. Планируется расширение производства гофрокартона на Каменской бумажно-картонной фабрике в Кувшиново. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и председатель Совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере свыше 1 млрд рублей, планируется создать 53 новых рабочих места.

Итогом реализации инвестиционного проекта станет рост производства гофротары на 20,7 млн кубометров в год, расширение номенклатуры и повышение качества продукции.