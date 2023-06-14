В Тверской области более 40 работающих отцов получают декретные выплаты

В декрете могут сидеть не только мамы, но и папы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области более 40 работающих отцов официально получают "декретные" - выплаты по уходу за ребёнком. Они официально оформили декрет и взяли на себя всю заботу о малышах, в то время как мамы работают.

Как сообщает Тверское отделение Соцфонда РФ, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет выплачивается тому члену семьи, который непосредственно осуществляют уход за ребенком. Это может быть мать, отец или даже другой родственник. При этом получать "декретные" можно при условии совмещения отпуска по уходу за ребёнком с неполным рабочем днём или работой на дому.

На выплаты пособий по уходу за ребёнком отцам в этом году Тверское отделение Соцфонда направило почти 1,9 миллиона рублей. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребёнком.

Минимальный размер пособия с 1 февраля 2023 года составляет 8591 рубль, а максимальный — 33 281 рубль. В случае рождения двойни, пособие назначается и выплачивается на каждого из детей.